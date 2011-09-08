-Taksiciden şehit ailelerine jest İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - İstanbul'da taksicilik yapan Ergün Beyazcan, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor. Beyazcan, 1,5 yıldır İstanbul'da taksicilik yaptığını belirterek, Türkiye'de yıllardır yaşanan terör sorunu konusunda bir şeyler yapmak istediğini ifade etti. Sinemada askerliği anlatan bir film izledikten sonra yaklaşık 3 ay önce aracının arka camına ''Şehit ailelerine ücretsizdir'' şeklindeki yazıyı yazdırdığını aktaran Beyazcan, ''Hem şehit ailelerini ücretsiz taşıma onuruna sahip olurum, hem şehitlerin sadece 45 saniye değil, sürekli olarak hatırlanmasını sağlarım. Ayrıca taksiye arkadan bakan insanlar ülkemizde böyle olaylar olduğunu hatırlarlar'' diye düşünerek böyle bir şeyin aklına geldiğini söyledi. Beyazcan, şehit ailelerinin bu hizmetten dolayı çok gururlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Şehit ailesi o kadar onurlu ki ben ücret talep etmediğim halde parayı camdan atıp kaçıyor. Zaten bu hizmetin amacı ve önemi onları hatırlamaktır, kendilerinin ayrıcalıklı olduklarını hissettirmektir. Ben de bunu kendimce yapmaya çalıştım. İnşaallah diğer arkadaşlara da bu ifadeyi yazdırıp, şehit ailesi taşımak nasip olur. Çünkü gerçekten şehit ailesi kadar arabama binen onurlu bir kişi daha olacağını sanmıyorum.'' Beyazcan, şehit ailelerinin kendisine çalıştığı durak aracılığıyla ya da tesadüfen ulaştığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Öyle çok özel talepler söz konusu değil. Sonuçta arabanın arkasında yazan bir yazı var. Bunu görüp de binen insan 'Ben şehit ailesiyim' diyorsa ben onu İstanbul'un öbür ucuna kadar götürürüm, sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarım diyor ki 'Nasıl anlıyorsun?' Ben talep etmedim bundan sonra da edeceğimi zannetmiyorum ama bu şekilde hizmet vermek isteyen arkadaşlarımız olursa, şehit ailelerinin sahip oldukları kimlikleri görebilirler. Zaten insanlar kendilerini belli ediyorlar.'' Başlattığı uygulama ile ilgi çevresinden ve aracına binen yolculardan da çok güzel geri dönüşler aldığını aktaran Beyazcan, ''Mesela birçok ticari araç şoförü yanımdan geçerken korna çalıyor. 'Helal olsun ağabey. Bizim hiç aklımıza gelmedi. Bundan sonra biz de yazdıracağız' diyen çok arkadaş var. Vatandaşlarımızdan çok ilgili var. Çok teşekkür ediyorlar. Sırf yazıyı beğendiği için arabaya binenler oluyor. Yani bunun gibi çok güzel olayla karşılaşıyorum. Benim yaşım çok genç ama çok iyi bir tecrübe edindim. Yazıyı iyi ki yazdırmışım, iyi ki taşıyorum, taşımaya da devam edeceğim.'' Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner de ''Böyle bir işi başlattığı, şehit ailelerini yüreğinde hissettiği ve onları benimsediği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü teşekkürden başka söylenecek sözümüz sadece dua etmektir. O arkadaşımızın başlatmış olduğu bu iyimser hareketi diğer hayırseverlerimiz de duysun. Bu ülke, bayrak, vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin geride bırakmış olduğu emanetlerinin sesi olmak, onlara sahip çıkmak, onlara maddi ve manevi anlamda destek olmak çok güzel bir düşünce. Bunun da başlangıcını taksici arkadaşımız yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. İşleri daim olsun. Kendisiyle el sıkışıp tanışmak istiyorum'' diye konuştu.