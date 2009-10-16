Taksiciden çıplak eylem



ADANA’da taksicilik yapan 63 yaşındaki Nevzat İncekaş, durak olarak kullandığı cadde üzerinde durmasına polislerin izin vermediği gerekçesiyle çıplak eylem yaptı.



35 yıldır taksicilik yaptığını belirten 2 çocuk babası Nevzat İncekaş, son 15 gündür trafik polislerinin ‘Burada taksicilik yapamazsın’ diyerek durmasını engellediğini ileri sürdü. Kendisiyle birlikte bir taksinin daha mağaza önünde çalıştığını belirten İncekaş, açıklama yaparken tişörtünü çıkarttı. Üst kısmı çıplak kalan İncekaş, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında cadde ortasında polislere tepki gösterdi. Çevrede toplanan vatandaşlar da İncekaş’ın çıplak eylemini meraklı gözlerler izledi. 35 yıldır taksicilik yaptığını belirten İncekaş şöyle dedi:



“30 bin liraya otomobil aldım, borca girdim. Aylık 600 lira taksit ödüyorum. Polisler burada taksicilik yapmama izin vermiyor. Nedenini bilmiyorum. Bugün taksit günüm. Eğer parayı bankaya yatırmazsam ekmek teknemi elimden alacaklar. 2 torunumla birlikte 5 kişiyi geçindiriyorum. Eşim hastalandı, çocuklarımı okula göndermekte zorlanıyorum, harçlık veremiyorum. Alnımın teriyle para kazanmaya çalışıyorum, onu da engelliyorlar. Bizim doğru dürüst yaşamaya hakkımız yok mu? Eğer ben iş yapamazsam çocuklarım aç kalacak, sokağa atılacağız. Kimse bizim ekmeğimizle oynamasın.”



Trafik yetkilileri ise, taksilerin caddeleri kendi kafalarına göre durak olarak kullanamayacaklarını belirterek, trafiğin engellenmemesi için bu tür davranışlara izin vermediklerini belirtti.





