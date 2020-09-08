Taksici, yaralı kadını aracına almadı!

İstanbul Taksim'de metronun yürüyen merdivenlerinden düşen kadını, hastaneye götürmek istemeyen taksici vatandaşların tepkisini topladı.

Dün öğle saatlerinde Taksim'de yaşanan olayda, Ayşe Uzuntepe isimli kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralandı.

Kanaması olan kadını hastaneye götürmek için durdurulan taksi sürücüsünün, kadını almak istememesi tepki topladı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.