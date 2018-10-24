TAKSİCİ MERDİVENLERDEN AŞAĞI UÇMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, merdivenleri yol zanneden taksici, aracıyla yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu. Taksi şoförü el frenini çekerek aracın merdivenlerden uçmasını engelledi. Çevreden yetişen vatandaşlar da taksiyi iple bağlayıp, tekerinin altına taş koyarak yardım etti.

Elmadağ İnönü Mahallesi\'nde, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, müşteriyi bıraktıktan sonra Dolapdere yönüne gitmeye çalışan taksi sürücüsü, yol zannettiği merdivenlere yöneldi. Son anda merdivenleri fark eden sürücü, el frenini çekerek yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.

Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Aracın aşağı düşmesine engel olmak için arka tekerleğin altına taş koyan vatandaşlar, daha sonra da taksiyi bir iple elektrik direğine bağladı. Taksi sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araç içinde çıkarıldıktan sonra itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm çabalarına rağmen taksiyi düştüğü yerden çıkaramadı. İtfaiye daha sonra aracı demir halatla sabitledi.

İtfaiyenin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, taksinin düştüğü yerden çıkarılması için vinç beklendiği öğrenildi.

AYNI YERDE 3\'ÜNCÜ KAZA

Taksicinin yardımına ilk koşan mahalle sakinlerinden Bilal Kösedağ, \"Burayı yol zannetmiş. Taksici \'el frenini çektim\' dedi bize. Takır takır araba gitti. Adam içinden inemiyordu. Hemen koştuk geldik. Bu üçüncü olay. Adamı kurtardık, sonra aracı direğe bağladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Sokaktan detay görüntü

-Askıda kalan araçtan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Taksi sürücüsünden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Taksinin direğe ve itfaiye aracına ip ve halatla sabitlenmesi

-Genel ve yakın detaylar

-Bilal Kösedağ ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar



