Taksici, kent dışına yolcu taşıdı diye yazılan trafik cezasını iptal ettirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da 25 yıllık taksici Ramazan Otçular (60), kent dışına yolcu götürürken yapılan yol kontrolünde, araç taşıma yetki belgesi olmadığı gerekçesiyle kesilen 1434 lira trafik cezasını, mahkemeye başvurarak iptal ettirdi.

Isparta\'da taksici Ramazan Otçular, geçen ağustos ayında 32 T 0120 plakalı taksisiyle Isparta\'dan Aydın\'a yolcu götürmek için yola çıktı. Aydın- Denizli karayolunda seyir halindeyken, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan Otçular\'a, şehir dışı yolcu taşıma yetki belgesi bulunmadığı için 1434 lira trafik cezası uygulandı. Daha sonra Isparta\'ya dönen Ramazan Otçular cezaya itiraz etti. Aydın 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nde görülen davada Otçular\'ın itirazı kabul edilerek, uygulanan ceza iptal edildi.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Davaya ilişkin gerekçeli kararda, \"Şehir içi taksilerin, yetkilendirilmiş oldukları belediye sınırlarından bu sınırların dışındaki herhangi bir noktaya tek yönlü olarak yolcu taşıması ve tarihi- turistik özelliği bulunan yerleri ziyaret eden turistlerin/yolcuların daha ekonomik kolay seyahat etmelerini teminen turistlerin/yolcuların bu yerlere gittikleri ticari taksilerde yeni bir vasıta ihtiyacı duymadan geldikleri yere geri dönmeleri hususlarının uygun görüldüğü, buna göre şehir içi taksilerin yetki belgesi almalarına gerek olmadan yurdun herhangi bir bölgesine yolcu götüremediği ancak turistik yerlere götürdükleri yolcuları getirebildikleri anlaşıldığından başvuranın itirazının bu nedenlerle kabulüne karar vermek gerekir. İtirazın kabulüne, idari para cezası karar tutanağı ile düzenlenen 1434 TL idari para cezasının iptaline karar verilmiştir\" denildi.

Davayla ilgili konuşan taksici Ramazan Otçular ise \"Denizli- Aydın karayolunda polis ekipleri durdurdu. Yolcu taşıma A belgem yok diyerek cezai işlem uyguladılar. Daha sonra Isparta\'ya döndüm. Davayı açtım ve kazandım\" dedi.



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