Taksici, kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösterip küfür yağdırdı!

İstanbul’da bir taksici, yolcu alma tartışması sırasında kendisine tepki gösteren bir sürücüye cinsel organını göstererek hakaret yağdırdı.

Galata’daki iş yerinden çıkarak 3 çalışanıyla otomobiline binen işletmeci Erdem E., Şişhane Meydanı’nda yolu kapatıp müşteri için kavga eden taksiciye korna çalarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, Erdem E.’ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, 'Bunu da çek' diyerek cinsel organını çıkarttı.

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.