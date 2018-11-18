"Taksici Eminönü'nden Sultanahmet'e 75 lira istedi, 5 lira da gönlünden indirim yaptı"

Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey, İstanbul'da bazı taksi şöförlerinin turist ve Türk müşterilere farklı muamele gösterdiği iddialarını gözlemlemek için turist taklidi yaparak şehrin çeşitli yerlerindeki taksilere bindi.

Özbey turist kılığında yağtığı yolculuklardan birinde yaptığı gözlemleri şöyle anlatıyor:

"Yanımızdaki bir arkadaşımız bu taksilere doğru ilerliyor. Türkçe olarak Sultanahmet’e gitmek istediğini söylüyor. Taksici (34 XXX 92) onu almıyor, başka taksiye yönlendiriyor.



Bu kez aynı taksiye turist kılığında biz gidiyoruz. Az önce aynı yer için (Sultanahmet) Türk müşteriyi başka taksiye yönlendiren şoför, bu kez turistleri kabul ediyor. Trafik olmadığı halde, trafik olduğunu, hızlı yoldan gideceğini söylüyor ama taksimetreyi açmıyor.

Eğer Babıâli Yokuşu’ndan çıkacak olsa, neredeyse birkaç dakikada varacak ve indi-bindi parası tutacak. Trafik bahanesiyle sahili dolaşıp Çatladıkapı tarafından giriyor. Yine tutsun tutsun 20 lira... Vardığımızda 75 lira istiyor. Çok pahalı diye itiraz edince, 5 lira da gönlünden indirim yapıyor: 100 liraya 30 lira para üstü verip bizi indiriyor."

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