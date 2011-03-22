-TAKSİCİ CİNAYETLERİNE TEKNOLOJİK ÖNLEM İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - İstanbul'da taksicilerin güvenlik sorunlarının çözümü için çağrı merkezi ve taksi durak projesi geliştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ''Bilgi Kartları'' başlıklı kitaba göre, kentte 2010 yılı itibarıyla bulunan 18 bin taksinin yüzde 10 ile 20'si mal sahibi tarafından çalıştırılırken, geri kalanı şoför tarafından kullanılıyor ve kiralanıyor. İstanbul'daki taksilerin yaklaşık yüzde 30 ile 40'ı bir durağa bağlı çalışıyor. Yüzde 60 ile 70'i ise bir durağa bağlı olmaksızın kent içerisinde geziniyor. Bir taksi, günde ortalama 250 kilometre yol gidiyor ve bu aylık 7 bin 500 kilometreye denk geliyor. Bu rakamın yaklaşık 3'te biri yani 2 bin 500 kilometresi boş gezinmeden kaynaklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesince taksicilerin güvenlik sorunlarının çözümü için çağrı merkezi ve taksi durak projesi geliştirildi. Bu kapsamda, durakların işletilmesi, duraklar arası entegrasyon ile yüksek güvenliğin sağlanması, duraklarda kapasite yönetimi amacıyla taksi otomasyon, yönlendirme, araç takip ve ödeme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi tek elden yürütülecek. Büyükşehir belediyesi, 124 adet taksi durağını İSPARK işletiminde UKOME kararları ile faaliyete geçirdi. Böylece 2 bin 500 boş gezinmenin yüzde 30'luk dilimi azalacak. Durak talep eden taksici esnafının taleplerine cevap verilecek. Bu hizmetle İstanbullular'ın hızlı, rahat ve kaliteli hizmet alması, taksi duraklarının modern altyapıya kavuşturulması, yakıt maliyetinin düşürülmesi, taksi şoförlerinin güvenliğinin artırılması, kent trafiğinin rahatlamasına katkı verilmesi ve trafikten kaynaklanan stres, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması sağlanacak. -ARAÇLAR UZAKTAN ERİŞİMLE DURDURULABİLECEK- İhale aşamasında olan taksi çağrı merkezleriyle İstanbul genelinden gelecek tüm taksi çağrılarını değerlendirecek bir merkez kurulacak. Taksilere gerekli donanımlar takılarak çağrı merkezleriyle entegre çalışması sağlanacak. Çağrı merkezine erişim, büyükşehir belediyesinin belirlediği tek numarayla olacak. Yapılan çağrılar online haritalar üzerinden izlenebilecek. Böylece güzergahın yoğunluğuna göre taksiler yönlendirilecek. Taksilere ücretsiz GPS, navigasyon, LCD ekran gibi ekipman eklenecek. GPS uydu sistemi aracılığıyla alınan anlık konum, hız, yön bilgileri ile aracın nerede olduğu saptanabilecek ve güvenlik amacıyla araçlar uzaktan erişimle durdurulabilecek. Yabancı yolcularla karşılaşılan iletişim sorunları için araç içindeki butona basılarak çağrı merkeziyle iletişime geçilecek ve çağrı merkezi yolcuyla iletişimi sağlayacak. Sürücü kimlik tanıma sistemi ile hangi aracı kimin kullandığı, çalışma saatleri ve SGK kapsamında olup olmadığı sorgulanabilecek. Taksi koltuklarının arka tarafında 8 inç ekranlarla, yol durumu, güzergahı, önemli haberler, en yakın otel, hastane, polis merkezi gibi kurumların acil telefonları ve konumları harita üzerinde sunulacak. Güvenli seyahat hizmeti, çağrı merkezi ve emniyetin ilgili birimi ile direk iletişime geçebilen, araç içi ses iletişimi kurabilen, montaj opsiyonları bulunan sesli haberleşme cihazı kullanılacak. -TAKSİLERDE PANİK BUTONU BULUNACAK- Tehlike anında panik butonuna basılarak çağrı merkezi ve emniyetle direk iletişime geçilebilecek. Araç içerisindeki ortam, kayıt altına alınarak, bilgiler ilgili merkezlere iletilecek. Araç uydudan takip edilebildiği için yeri anında belirlenecek. Böylece taksiler daha güvenli hale gelecek. Araç üzerinde, araç içi LCD panelde, web uygulamada reklamlar alınabilecek. Her türlü reklam ücretlendirilmesi, belediyenin denetiminde yapılacak. Reklam gelirleriyle taksiciler ek gelir imkanı sağlanmış olacak. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi araç sahipleri ve şoförlerini, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdi. Belediye ve SGK, taksici esnafının sosyal güvence kapsamındaki çalışmalarını koordineli olarak yürütüyor. 2010 yılından itibaren taksi harçları kaldırıldı ve 18 bin taksici, yılda toplam 6 milyon TL harç bedelinden muaf oldu. -KORSAN TAŞIMACILIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA- Korsan taşımacılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyona, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve esnaf odası temsilcilerinin de katılımı sağlandı. Ayrıca 2010 yılı içerisinde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 8 bin 402 araca işlem yapıldı. -ŞOFÖR EĞİTİMLERİ- 2006 yılından bugüne kadar 24 bin taksi şoförüne eğitim verildi. 19 bin 66 şoför sertifika aldı. Şoförlere, acil kurtarma ve ilk yardım, şehir bilgisi, harita ve şehir planı okuma, davranış, diksiyon, yol ve trafik bilgisi eğitimleri ile isteğe bağlı olarak da yabancı dil eğitimi verildi. -TAKSİ TASARIM YARIŞMASI İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından halka daha konforlu hizmet verecek, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve yüksek güvenlikli taksi araçları, taksi durağı ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ''Taksi sistemi tasarımı projesi'' yarışması, 2 Mart'ta ilan edildi. Ulusal çaptaki yarışma ''Profesyoneller'', ''Üniversite'' ve ''Orta Öğretim Teşvik'' kategorileri olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma, ''Genel Taksi Tasarımı'', ''Eko-Araç Taksi Tasarımı'', ''Taksi Durağı Tasarımı'', ''Taksi İletişim Sistemleri Tasarımı'' konularında yapılacak Tarihi bölgeler gibi özel alanlarda, indirme bindirme noktalarında kolaylıklar getirmesi amaçlanan en çok 3 kişi kapasiteli araçlar tasarlanacak.