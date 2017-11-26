TAKSİCİ, BOĞUŞTUĞU GASPÇININ KİMLİĞİNİ ALDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, kendisini kuru sıkı tabancayla gasp eden müşteriyle boğuşan taksici, parasını ve cep telefonunu kurtarırken, gaspçının da kimliğini aldı.

Olay, Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Hamza Mektebi Sokak\'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TCR 41 plakalı taksiyi kullanan Osman Dikici, Sümbül Efendi Camii önünden aldığı müşteriyi, verilen adrese götürmek için yola çıktı. Hacı Hamza Mektebi Sokağı üzerine geldikleri sırada, müşteri belinden çıkardığı tabancayı taksici Dikici\'ye doğrultarak cüzdanı ve cep telefonunu istedi. Cüzdanı ile cep telefonunu veren taksici, tabancanın kuru sıkı olduğunu fark edince, araçtan inmeye çalışan gaspçıyı durdurmaya çalıştı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı. Taksici, boğuşma sırasında gaspçının montuna elini atarak, cüzdanını ve cep telefonunu geri aldı. Gaspçı, tabancanın kabzasıyla Dikici\'nin kafasına vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, kimliği de taksicinin elinde kaldı.

SOKAK ORTASINDA BOĞUŞTULAR

Gaspçı, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçarken, taksici Osman Dikici, arkasından koşarak yetişti. Taksi şoförü ile gaspçı arasında bu kez de sokak ortasında boğuşma yaşandı. Bir sokak sakininin olayı görerek bağırması üzerine panikleyen gaspçı, kuru sıkı tabancayla havaya bir el sıktıktan sonra, taksicinin elinden kurtularak kaçtı.

Taksici Osman Dikici\'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Dikici, ambulansta yapılan pansumanın ardından, gaspçıdan aldığı kimliği polise teslim etti. Kimliğin, 38 yaşındaki E. D. adlı kişiye ait olduğu öğrenildi.

GASPÇININ KİMLİĞİNİ ALDI

Tedavisinin ardından ifadesinin alınması için Aksaray Polis Merkezi\'ne götürülün taksici Osman Dikici, gaspçının taksiye müşteri olarak bindiğini belirterek \" Sümbül Efendi Camii önünden bu sokağa geldiğimizde bana silah çekti. Üzerimdeki parayı aldı. 500 liraya yakın paramı, ehliyetimi, kimliğimi, cep telefonumu aldıktan sonra giderken ben arkadan ona saldırdım. Elini onun cebine attım. Benden aldıklarını hepsini aldım cebine sokmuştu. Parayla beraber o arada kendi kimliği de benim elime geçti. Kimlik şimdi polis arkadaşlarda. Boğuşma yaşadım, sokağın başında mücadele ettik. Daha sonra kaçtı gitti\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Taksi aracından detaylar

-Polis ve Sağlık ekipleri

-Aracı inceleyen polisler

-Şoför koltuğunda bulunan bozuk paralar

-Sağlık ekipleri taksi şoförüne müdahalesi

-Apartmanın camından olayı izleyen vatandaşlar

-Taksi şoförü ile röp.

-Genel ve detaylar