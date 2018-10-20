Taksici, barınakta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de taksi şoförü Kemal Kurt, Çiftekavak Balıkçı Barınağı\'nda gece çöp bidonu yanında bir poşet içerisinde 20 bin lira para buldu. Paranın sahibini arayan Kurt, balıkçı barınağı yetkililerine ulaştı. Parayı kaybeden Refik Kumbasar\'ın da barınak yetkililerine ulaşması ile kaybolan para sahibini buldu. Kemal Kurt, bir araya geldiği Refik Kumbasar\'a parayı teslim etti.

Kemal Kurt, çöp atmaya gittiği sırada yerde bir poşet gördüğünü ve içerisinde para olduğunu fark ettiğini belirterek, \"Durumu barınak yetkililerine bildirdim. Parayı kaybeden kişi de onlara ulaştı. Böylece ben görevimi yerine getirdim\" dedi. Refik Kumbasar da örnek davranışından dolayı taksi şoförü Kemal Kurt\'a teşekkür etti, \"Bir anlık dalgınlığımla parayı düşürdüm. Parayı bulan arkadaşımız çok güzel bir davranış sergiledi. Bu zamanda böyle insanlara denk gelmek zor\" diye konuştu.

\"İYİ Kİ BÖYLE İNSANLAR VAR\"

Bankadan çektiği bir miktar para ile balıkçı barınağına geldiğini anlatan Refik Kumbasar da \"Parayı ceketimin iç cebine koydum. Mesai saati bittiği için bankaya yetiştirip, yatıramadım. Gece saat 23.00 civarlarında kayıkhaneden çıktık. Dışarıda hava çok sıcak olduğu için ceketimi çıkardım. Epeyce bir miktar para olduğu için katlamadan öylece cebime koymuştum. Ceketimi elime alırken para düşmüş. Ben paramın düştüğünün farkında değildim. Akşam eve gidip yattım, sabah da ödemelerimi yapmak için bankaya gittim. O anda cebimde para olmadığını fark ettim. Ben bulan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle insanlar hala hayatımızda var. Böyle bir insanı tanıdığım için çok mutluyum\" diyerek Kemal Kurt\'a teşekkür etti.

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