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TAKSİCİ ARACINDA UNUTULAN 12 BİN 400 DOLARI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Ersan SAN / İSTANBUL  Esenyurt'ta taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 400 dolar çantayı sahibine ulaştırdı

19 Aralık 2018 00:45

Ersan SAN / İSTANBUL 
Esenyurt\'ta taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 400 dolar çantayı sahibine ulaştırdı.
Haramidere\'de Ömer Ekin adlı taksici, 34 TDM 05 plakalı taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti. Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı. Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüleri
-Taksicinin bulduğu çanta ve içindekileri göstermesi
-Taksicinin çantayı sahibine teslim etmesi
-Turistin çantayı alınca sevinip taksiciye teşekkür etmesi
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