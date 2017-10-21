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Taksi şöföründen 'insanlık' dersi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da taksi şöförlüğü yapan 40 yaşındaki Mustafa Demir, kadın müşterisinin otomobilde unuttuğu 42 bin TL'yi bulup teslim etti

21 Ekim 2017 22:30

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da taksi şöförlüğü yapan 40 yaşındaki Mustafa Demir, kadın müşterisinin otomobilde unuttuğu 42 bin TL\'yi bulup teslim etti. Müşteri para teklifinde bulununca taksi sahibi Demir, \"insanlık görevi\" yaptığını söyleyip teklifi geri çevirdi.
Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesi\'nde meydana geldi. Otomobilini 42 bin lira karşılığında satan ve parayı poşete koyan bir kadın, taksicilik yapan 3 çocuk babası Mustafa Demir\'in aracına bindi. Aynı ilçede bulunan Rasathane Mahallesi\'ne giden kadın daha sonra taksiden indi. Demir hareket ettikten bir süre sonra arka koltuk bir poşet olduğunu göründe aracı durdurup içine baktı. Torbada yüklü miktar para olduğunu gören Demir, hemen kadın müşterisini indirdiği mahalleye geldi. Kadının panik halinde gezindiğini gören taksici Demir, para dolu poşeti teslim etti.  
Paranın sahibini sorun yaşamadan bulduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu söyleyen taksi sahibi Mustafa Demir, \"Müşterimi bırakıp durağa döndüğümde poşeti buldum ve içini açtığımda paraları gördüm. Parayı saymadan müşterimi bıraktığım yerde geri döndüm. Kadın beni görünce çok şaşırdı. Parasını verirken çok duygulandı ve neredeyse gözlerinden yaş akacaktı. Bu anı benim hayatım boyunca unutmam mümkün değil. Parayı teslim ettiğimde bana bir miktar para teklif etti. Ama ben kabul etmedim. Ben insanlık görevimi yaptım. Bu nedenle teklifini kabul etmedim\" dedi.

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