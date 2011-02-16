Taksi şoförü ölüm gecesini anlattı

T24 - Defne Joy Foster'ı ölü bulunduğu eve götüren taksi şoförünü bulundu. Nusret T., o gece gördüklerini Savaş Ay'a anlattı.







Günlerdir herkes sizi arıyor neden çıkmadınız ortaya?



Ben 3 çocuk babası, işinde gücünde bir adamım. İzlediğim kadarıyla bu iş oldukça çetrefilli hal almış. Çekindim, gözaltına alırlar, arabam yatar, huzurum kaçar diye sustum. Beni nasıl bulduğunuza da çok şaşırdım...





Arabanıza bindiği zaman Defne'yi tanıdınız mı?



Defne Hanım'ı televizyondan bilir tanırım. Ama o gece sadece tanıdık bir yüz olarak göründü gözüme. 2 gün sonra bir gazetede olayı okuyup bardan çıkarken çekilmiş fotoğrafları görünce kim olduğunu anladım. Eşime bile 5-6 gün sonra anlattım. Çocuklarımın siz gelince haberi oldu. Günlerdir stres içindeyim. Vicdan azabı bir yandan, işimin aksama endişesi diğer yandan... Hastalanıp yatağa düştüm inanın.





'ASIK SURATLIYDI'



Tam olarak neler oldu yol boyunca?



Bas konuş sistemli telefonlarımız var. Çağrı geldi barın önüne gittim. Sabah 04.30 sularıydı. Biri şişmanca 2 genç adam "Göztepe'ye gideceğiz" dedi. Aldım. Biri öne diğeri arkaya oturdu. Tam kalkarken; "Az bekle, 2 arkadaş daha geliyor" dediler. Kapı açıldı, içeri önce genç bir kadın, bir de adam bindi. Genç kadın ikisinin arasındaydı. Dikiz aynasından baktım ve kadını bir yerlerden hatırlar gibi oldum ama çıkaramadım. Çok asık, yorgun suratlıydı. Daha fazla bakmak ayıp olur diye ilgilenmedim. Dolmabahçe tarafına geldiğimizde arkadaki 2 erkek bir şeyler konuştu ama tam duyamadım. Kadın karşıya gidene kadar hiç ses çıkarmadı. Genç adamlar da fazla konuşkan değildi. Sadece köprüyü geçerken, bir de turnikelerle, eve yakın yerlerde erkekler konuştu. Havadan sudan şeylerdi konuştuklar





İniş sırasındaki durumlar nasıldı?



Önce bir evin önünde durduk. İlk binenler orada indi. Kadın ve genç adam biraz daha ilerideki başka bir apartmana kadar taksiyi sürmemi istediler. "Tamam" dediler durdum. Adam indi, kadın sonra çıktı ve ileride durdu. "Kaç para?" dedi. 34 lira tutmuştu. 35 verdi, "Üstü kalsın" dedi.





'HİÇ KIPIRDAMIYORDU'



Tamamen normal miydi yani?



Kadının zorla inip bindiğini, zorla geldiğini hiç sanmıyorum. Öyle olsa bir şeyler söyler, sesini yükseltirdi. Yine de normal durumda olduğunu sanmam. Ben yılların gece şoförüyüm. Hem de Beyoğlu'nda duraklarda. Bilindik sarhoş hali yoktu Defne Hanım'ın. Ama çok sessiz, sakin, kıpırdamadan duruyor gibiydi. Biz öyle şeylere karışmayız. Paramı alınca durağıma geri döndüm. Polis ya da savcı sizin yazınızdan sonra beni arayıp bulur da ifade vermemi isterse elbette bildiklerimi anlatırım.



Yakın arkadaşlarınıza "Kadın aynen burnuna halka, boynuna tasma takılmış gibi, nereye çeksen oraya gidecek kadar bitik haldeydi" demişsiniz. Bu doğru mu?



Savaş Bey, bildiklerimi anlattım. Beni daha fazla zorlamayın. Sizi sevip güvenmesem yemin ederim ki konuşmazdım.





ANNE FOSTER 'DİRENMİŞ OLABİLİR' DEMİŞTİ



Hatice Foster "Doktor ahbaplarımız anlattı. Uzun süre geçince vücut temizlermiş kendini. İşte bu yüzden vücudu tamamen arınmış. 'Son gecesinde, ilk kez alkol alınca içkiye toleransı düşük temiz vücut hemen etkilenmiştir' diyor o doktorlar. Arabaya binince sızmış olabilir. Evde ayılmış, kendine gelmiş, direnmiş olabilir. 45 kilo kız. Ben bile kaç kere sırtlayıp hastanelere taşıdım bu halimle" demişti.







