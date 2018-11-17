Taksi şoförü, aracında ölü bulundu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da taksi şoförü Orhan Bulut (48), aracında ölü bulundu. Bulut\'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yenimahalle ilçesi Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi\'nde park halindeki 06 T 5491 plakalı ticari taksinin şoförünün hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde taksi şoförü Orhan Bulut\'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Orhan Bulut\'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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