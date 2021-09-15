Taksi şoförlerinin yaş sınırı 68'e çıkarıldı

Ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırının 65’ten 68’e yükseltildiğini duyuran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "69 yaşından gün alanlar ise şoförlük yapamayacak. Bu düzenleme sadece ticari taksi kullanan şoförleri kapsayacak" dedi.

İstanbul’da bulunan 18 bine yakın ticari taksiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni düzenleme ile azami şoför olma yaşı 65’ten 68’e çıkarıldı. Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu. Aksu, düzenlemenin Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında yapıldığını belirtti.

Şoförler her yıl psikoteknik raporu alacak

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.

69 yaşından gün alanlar şoförlük yapamayacak

69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.

İTEO Başkanı Aksu yeapılan düzenleme hakkında şu mesajı paylaştı:

"Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler."