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Taksi Sahipleri Derneği: Sığınmacılar kolluk güçlerinin yönlendirmesiyle sınıra taşınıyor

"Önümüzdeki günlerde insan kaçakçıları hakkında soruşturma açılabilir"

03 Mart 2020 12:37

Türkiye'nin sığınmacılar için sınır kapılarını açmasının ardından sınır kentlerine sığınmacı akını sürüyor. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Sığınmacılar, kolluk güçlerinin yönlendirmesiyle taksiciler tarafından sınıra taşınıyor” dedi. 

Mezopotamya Ajansı'na konuşan İzmir’de bulunan Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, taksicilerin son yıllarda en büyük sorununun, sığınmacı taşımalarından doğan cezalar olduğunu söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından sınırlara sığınmacı taşıma işine taksicilerin de dahil olduğunu vurgulayan Pala, “Şu ana kadar buna ilişkin ceza alan bir taksi şoförü olmadı. Hükûmetin verdiği sınırı açma kararı ve buna bağlı olarak kolluk güçlerinin yönlendirmesiyle taksiciler sınıra sığınmacı taşımaya devam ediyor” dedi. 
 
"Taksiciler hizmet verirken, yolcuya kim olduğunu, nereye gittiğini sorma hakkına sahip değil" diyen Pala, “Bizler elbette sığınmacıların ölümle sonuçlanabilecek bir yolculuğa çıkmasına, onları taşıyarak katkıda bulunmak istemeyiz ama müşteriye de sahilde ne yapacaksın diye sorma hakkımız yok” diye konuştu. 

"Sığınmacıları sınıra taşıyanlar ceza alabilir"

İzmir Barosu’na bağlı insan hakları avukatı Ali Deman Güler ise, sığınmacıların sınırlara taşınması konusunda, hukuki bir cezasızlığın olmadığına dikkat çekerek, “Bu tamamen siyasi bir manevra. Türk Ceza Kanunu’ndaki insan kaçakçılığındaki madde hala geçerli. Önümüzdeki günlerde istendiği vakit bu kişiler hakkında soruşturma da açılır, yargılama yolu da açılabilir. Bu işi yaptıkları takdirde suç işlemiş olacaklar. Siyasi bir tavır değişikliği var” ifadelerini kullandı. 
 

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