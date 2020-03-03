Taksi Sahipleri Derneği: Sığınmacılar kolluk güçlerinin yönlendirmesiyle sınıra taşınıyor

"Taksiciler hizmet verirken, yolcuya kim olduğunu, nereye gittiğini sorma hakkına sahip değil" diyen Pala, “Bizler elbette sığınmacıların ölümle sonuçlanabilecek bir yolculuğa çıkmasına, onları taşıyarak katkıda bulunmak istemeyiz ama müşteriye de sahilde ne yapacaksın diye sorma hakkımız yok” diye konuştu. "Sığınmacıları sınıra taşıyanlar ceza alabilir"

İzmir Barosu’na bağlı insan hakları avukatı Ali Deman Güler ise, sığınmacıların sınırlara taşınması konusunda, hukuki bir cezasızlığın olmadığına dikkat çekerek, “Bu tamamen siyasi bir manevra. Türk Ceza Kanunu’ndaki insan kaçakçılığındaki madde hala geçerli. Önümüzdeki günlerde istendiği vakit bu kişiler hakkında soruşturma da açılır, yargılama yolu da açılabilir. Bu işi yaptıkları takdirde suç işlemiş olacaklar. Siyasi bir tavır değişikliği var” ifadelerini kullandı.