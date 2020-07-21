Taksi plakalarıyla yarışıyor; sahibinden satılık hastane ruhsatı revaçta

Hastane ruhsatları ve kadrolarına getirilen sınırlamalarla yeni bir pazar doğdu ve yeni pazar taksi plakalarıyla yarışır hale geldi. Şu anda İstanbul’da 75 yataklı tıp merkezinin ruhsatı 12.5 milyon liradan, 15 kadrolu 25 yataklı hastanenin ruhsatı 8.5 milyon liradan satılıyor.

İnternet sitelerinde yer alan satılık hastane ruhsatı ilanlarına göre, İstanbul Avrupa yakasında 75 yataklı, 21’i uzman 29 kadrolu hastane binasıyla birlikte satılık. Buna göre hastanenin fiyatı bina hariç 16.5 milyon TL iken, bina dahil 34 milyon TL. Antalya’da 75 yataklı, 31 kadrolu hastane için de bina, teçhizat ve ruhsat için 46 milyon TL isteniyor. Sadece ruhsatın bedeli ise 11 milyon TL. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 8 kadrolu, aktif tıp merkezi de devren veya sadece ruhsat bazında satılık. Fiyatı devren 2.5 milyon TL iken, sadece ruhsat bedeli olarak 2 milyon TL isteniyor.

Bazı hastane ruhsatlarında ise indirim yapıldığı görülüyor. Örneğin, Ege Bölgesi’nde 5 kadrolu (2 göz, bir dahiliye, bir çocuk ve bir anestezi) tıp merkezi ruhsatının fiyatı 1.5 milyon TL’den 1.1 milyon TL’ye inmiş durumda.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, fiyatları değerlendirirken, altın örneğini verdi. Az bulunan şeylerin daha değerli kabul edildiğini belirten Bahat şunları söyledi:

“Doktor ve ruhsat konusunda sınırlama yapılınca böyle bir durum oluştu. Fiyatları ben de görüyorum. Ama o fiyatlar ne kadar geçerli oluyor, onu bilmiyorum. Afaki fiyatlar da oluşabiliyor. Son dönemde yapılan bazı regülasyonlarla, ruhsatlar daha da pahalandı. İyi çalışan hastaneler, atıl kapasiteleri almaya başladı. Belirli büyüklüğe ulaşmanın avantajları da oluyor, bunlar da ruhsat fiyatlarını etkiliyor. Enflasyon ve faize göre düşündüğünüzde fiyatlar artmıyor, düşüyor.”