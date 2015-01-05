Taksi plakaları döviz getirilerini solladı

İstanbul 'da taksi plakası geçen yılın ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 artarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sabit kira getirisi olması nedeniyle yatırımcılar açısından hem güvenli, hem de değer sağlayan bir yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, yine kazandırmaya devam etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, geçen yıl ocak ayında 1 milyon 320 bin liraya satılan taksi plakalarının şimdiki değeri 1 milyon 600 bin lira oldu.



Taksi plakası alım satımı yapan Gürsoy Atlı, geçen yıl fiyatlarda iniş çıkışlar gözlendiğini söyledi. Atlı, İstanbul'un geliştiğini ve büyüdüğünü dile getirerek, "İstanbul marka şehirdir. Çok aşırı bir büyüme yoluna girmiş. Levent'te bir daire fiyatı 3 milyon lira. Yatırımcı bir dükkan alıyor ancak taksi plakasından elde ettiği kira kadar gelir elde etmiyor. Eskiden taksi plakaları babadan oğula geçen bir yatırım aracıydı. Artık bunu çeşitli kesimlerden yatırımcılar da değerlendiriyor. Hem devletin hem de yatırımcının kazandığı bu iş, bir sektör haline geldi" dedi.

İstanbul'un çeşitli yerlerinde taksi borsasının bulunduğunu ifade eden Atlı, plaka fiyatlarının artmasının "kentin büyümesiyle" ilgili olduğunu savundu.



Taksi plakasının önemli bir yatırım aracı olmasında, istikrarın devam etmesi ve güven ortamının gelişmesinin de önemli payı olduğuna dikkati çeken Atlı, "2000'de bir taksici, plakasını götürüp bankadan kredi alamazken bugün hangi bankaya giderse gitsin kredisini alabilir. Bir güven var. Geçen yıl VİP taksi düzenlemesi vardı. Taksici temsilcilerinin girişimiyle Büyükşehir Belediyesi bunu iptal etti. Karar çıkınca VİP taksi ruhsatları iptal edildi. Böylece daha fazla güven geldi. Çünkü taksiye alternatif olarak görülüyordu" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde taksi duraklarının da dizayn edilmesi ile korsan taksilere yönelik düzenlemelerin de plakaya ilgiyi arttırdığını kaydeden Atlı, en çok futbolcuların ve doktorların bu yatırım aracına yöneldiğini vurguladı.

Kredi kartı kullanımı plaka fiyatını düşürebilir

İSPARK'ın İstanbul Taksi projesiyle kent genelindeki taksilerde, GPRS, panik butonu, yol bilgisayarı ve parmak izi gibi donanımların yer alacağını hatırlatan Atlı, bu sistemin taksi maliyetlerini artıracağını, bunun da plaka fiyatlarına olumsuz yansıyabileceğini savundu.



Atlı, proje kapsamında, kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen müşteriler için artık taksilerde post makinelerinin bulundurulacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Taksilerde yakın zamanda artık kredi kartı kullanılacak. Bu sistemle esnafın muhasebe kayıtları basit usulden gerçek usulle görülmeye başlayacak. Burada bir sıkıntı var. Çünkü biz yakıtımızı alırken aracımızın bakımını yaparken tümüyle katma değer vergimizi ödüyoruz. Ama kredi kartı kullanıldığında ikinci bir vergi ödemek zorunda kalabiliriz. Bunun dikkate alınacağını düşünüyoru