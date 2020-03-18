Taksi, minibüs, dolmuş, servis plakalarının alım-satımı, tahsisi durduruldu

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma ilişkin aldığı karar doğrultusunda, taksi, minibüs, dolmuş, servislerin alım-satım işlemleri durduruldu.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; İstanbul’da plaka sahipleri araçlarını Koronavirüs nedeniyle satamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis araçlarının alım-satım, devir, tahsis işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle iş hacmi büyük oranda düşen ticari taksilerin plaka fiyatları da kısa sürede 1,8 milyon liraya geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 2,1 milyon lira seviyesinden işlemler gerçekleşiyordu.

İBB TUHİM’den yapılan açıklamada "Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.