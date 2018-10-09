Taksi durağına kedi evi yaptılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, hayvan dostu 13 taksici, kendi imkanlarıyla yapıp durağın arka kısmındaki alana yerleştirdikleri kedi evinde sokak kedilerini besliyor.

Hürriyet Mahallesi Köprübaşı\'ndaki duraklarında hizmet veren 13 taksici, geçen yıl kendi imkanlarıyla durağın arka kısmındaki alana 8 kedinin barınabileceği kedi evi yapıp yerleştirdi. Etrafı tel örgü ile çevrili kedi evinde barınan sokak kedilerinin mamaları taksiciler, belediye ve hayvan dostu insanlar tarafından karşılanırken, kedilerin tedavileri de belediyenin veteriner hekimlerince ücretsiz olarak yapılıyor.

32 yıldır taksicilik yapan Sebahattin Açıkgöz (62), \"Önce bir arkadaşımızın sonra da diğer hayırsever arkadaşların desteğiyle oldu. Şimdi herkes mutlu burada. Malzemelerini bir arkadaşımız aldı, ustalığı olanlarda yardımcı oldu ve kedi evini yaptık. Sokak kedilerini koruma altına aldık. Güzel oldu. Belediyemizinde katkılarıyla kedilerin mama ihtiyacı karşılanıyor. Güzel olanı herkes görüyor. Hususi görmeye gelenler var\" dedi.

Taksicilerden Hasan Tabak (74) ise \"Yardımcı olunursa daha büyük şeyler yapabiliriz. Daha iyi bakım olur. Herkes hayvan sevsin, elinden geldiği kadar yardımcı olsun\" diye konuştu.

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