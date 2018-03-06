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TAKSİ DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

  Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA  Bağcılar'da bir otomobile taksi çarptı,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bu taksi daha sonra bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak, apartmana  doğalgaz akışını sağlayan  ana bor

06 Mart 2018 13:33


 
Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA 
Bağcılar\'da bir otomobile taksi çarptı,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bu taksi daha sonra bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak, apartmana  doğalgaz akışını sağlayan  ana boruyu patlattı. Çevreye yayılan gaz kokusundan iki kişi etkilenirken,  olay yerine gelen  İGDAŞ ekibi mahallenin doğalgazını keserek müdahale etti. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Kaza  dün Bağcılar İnönü Mahallesi 369. Sokak\'ta meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, 34 TAF 61 plakalı İlyas Sarı yönetimindeki taksi, sokak içerisinde ilerlerken aniden önüne çıkan 34 HBV 97 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle apartmana doğalgaz akışını sağlayan ana boru patladı. Çevreye yayılan gaz kokusu mahalle sakinlerini sokağa dökerken, iki kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri alan polisler, sağlık, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İGDAŞ ekibi mahallenin doğalgazını keserek patlayan boruya müdahale etti. Çevreye yayılan gazdan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Gazdan etkilenen iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

\'YA ÇOCUKLAR ORADA OLSAYDI ?\'
Çevreye yayılan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, yaklaşık 2 saat sonra evlerine çekildi. Apartmanda oturan Ömer Yeşilyurt, \" İşteydim, telefon geldi. Görüyorsun hali. Taksi binaya girmiş doğalgaz borusunu patlatmış. Ya çocuklar orada olsaydı ne olacaktı? Çocukları binanın çatısından aldım diğer binanın merdivenlerinden indirdim \" dedi.

\'PANİK, KORKU,HEYECAN VAR TABİİ\'
Doğalgaz kutusuna çarpan taksi şoförü İlyas Sarı ise; \" Yokuştan aşağı inerken diğer araçla kaza sonucu doğalgaz borusuna vurmuş olduk.  Biraz panik, korku, heyecan var tabii kazanın etkisiyle. İGDAŞ ekipleri geldi olaya müdahale ettiler. Şuan için bir sıkıntı yok çok şükür\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan
-Mahallelinin sokağa çıkması
-Gazdan etkilenenler
-Röportajlar 
-Ekiplerin Çalışmaları
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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