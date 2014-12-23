Taksi çağırmak artık tek tuşa iniyor; İstanbul için 3 şirket yarışıyor...

Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma servisleri arasında kıyasıya rekabet başladı. Günde ortalama 6 bin kişiye hizmet veren "BiTaksi"den sonra ABD’li "Uber" devreye girerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait "İSTAKSİ" ise şubatta faaliyete geçiyor.

Teknolojinin en son dokunduğu alanların başında taksi çağırma servisleri bulunuyor. Akıllı telefon uygulaması olarak kullanıcılara geçen yıl sunulmaya başlanan taksi çağırma servisleri arasında kıyasıya mücadele başlıyor.

Uber de geldi

Ahmet Can’ın Hürriyet’teki haberine göre, Türkiye’de ilk hizmet vermeye başlayan taksi çağırma servisi ‘BiTaksi’ oldu. akıllı telefonlar üzerinden kullanılan BiTaksi’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve ‘İSTAKSİ’ projesini hayata geçirdi. Teknoloji şirketi Verifone ile anlaşarak kendi taksi çağırma sistemini geçtiğimiz hafta tanıtılan İSTAKSİ, gelecek şubat ayında pilot bölge ile kullanıma açılacak. İSTAKSİ’nin bu hamlesinden sonra ise dünya çapında 51 ülke ve 250’i aşan şehirde yer alan Uber harekete geçti. Şu anda lüks araçlarla kullanıcılara hizmet veren ABD merkezli Uber, ‘uberTAXI’ servisiyle ticari taksileri de kapsamaya başladı.

Nakitsiz ödeme

Akıllı telefonlarla taksi çağırma servisleri için yolcular herhangi bir ücret vermiyor. Yapılan yolculuklarda ücret tamamen taksi şoföründen alınıyor. Bu ücret de yolculukta yapılan mesafeye göre değişiyor. Bu uygulamaların kullanımı ise akıllı telefonlar aracılığıyla yapılıyor. Kullanıcıların konumunu alan bu uygulamalar, en yakın taksinin çağrılmasını sağlıyor. Taksi ücreti ise kullanılan servise göre değişiyor. BiTaksi kullanan taksiler, kredi kartı, nakit ve Turkcell ile ödemeyi kabul ediliyor. Uber ise sadece kredi kartı ile ödeme alıyor. İSTAKSİ’de ise nakit ödeme yapılabilecek. Teknolojik donanımı yüksek olan İSTAKSİ’lerde ise kredi kartı kullanımı olacak.

Yüzde 100 yerli

BİTAKSİ’nin yüzde yüz yerli geliştirilmiş bir uygulama olduğunu ifade eden BiTaksi CEO’su Nazım Salur, şirket olarak serbest rekabetten yana olduklarını söyledi Salur, “Rekabetin hizmet kalitesini arttıracağını, yolculara ve taksi sürücülerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yerli ve yabancı diğer taksi çağırma uygulamalarının piyasaya girmelerini olumlu buluyoruz. Müşterilerimizin bizi kıyaslayacak olmalarından memnuniyet duyuyor, adil rekabet koşullarında kendimize güveniyoruz” dedi.

Uber, hareketliliğin başkentinde başladı

Pilot bölge olarak 10 binin üzerinde kayıtlı taksi şoförünün bulunduğu İstanbul’da başlattıklarını belirten Uber Türkiye sözcüsü Lokman Kuris, sistemin İstanbul’da zaten mevcut olan ulaşım sistemi ve seçeneklerini tamamlayacak şekilde inşa edilmesinin öneminin farkında olduklarını belirtti.

Kuris, “UberTAXI ile İstanbul’da hem yolcular hem de sürücüler için daha fazla seçenekler sunan Uber teknoloji platformu artık taksi sürücülerine de açılıyor. Nakit ödemenin olmadığı uberTAXI, sürücüleri Türkiye’deki hareketliliğin başkentinde, kendi verimliliklerini arttırmak ve kaliteli Uber deneyimi sağlamak için güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Panik düğmesi yer alacak

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘TRANSİST 2014 Ulaşım Teknolojileri Fuarı’nda konuşan İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, projenin ilk etapta 2015 yılı Şubat ayında 100 taksi ile başlayacağının ve 2 yıl içinde İstanbul’daki 18 bin araçta uygulanacağını söyledi.

Çevik, “Müşterinin oturacağı bölümde bir plazma var. Bu plazmadan gerekli bilgileri kontrol edebilecek. Ayrıca hem şoförün hem de müşterinin kullanabileceği iki ayrı panik butonu var. Bu panik butonuna basıldığında çağrı merkezimize gerekli ikaz bildiriliyor. Biz de hareket halindeki aracı görebildiğimiz için araca müdahale edebiliyoruz. Ayrıca turistlerin İstanbul’da rahat yolculuk yapması için 6 dilde hizmet vereceğiz” dedi.