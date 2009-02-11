Taklitçi tırtıl

Bir tırtıl türünün, karıncaların saldırısından kurtulmak için kraliçe karıncanın çıkardığı "sesleri" taklit ettiği belirlendi.



Oxford Üniversitesinden Jeremy Thomas ve ekibinin yaptığı ve Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre "Maculinea rebeli" türü kelebeğe dönüşen bu tırtıl türü, düşman karıncalardan kurtulmak için, "Myrmica schenki" türü kraliçe karıncanın sesini taklit ediyor.



Böylece karıncıları "hipnotize eden" tırtıl, işçi karıncalar tarafından yuvaya taşınıyor ve burada "kraliçe muamelesi" görerek "şımartılıyor".



Karınca yuvalarının içine minyatür mikrofon ve hoparlör yerleştiren ve kraliçe karıncanın işçi karıncalara yönelik sesini kaydedip tekrar çalan Thomas ve ekibi, kraliçenin sesini çaldıklarında antenleri havada ve çeneleri açık saatlerce hareketsiz duran işçi karıncaların, tırtılın taklit ettiği ses karşısında da aynı durumda beklediğini gördü.



Tırtılın bu taktiği diğer bazı karınca türlerindeyse işe yaramıyor. Diğer karınca türleri bazı kimyasal maddeler yayarak, "Maculinea rebeli"nin maskesini düşürmeyi başarabiliyor.

