Taklacı güvercinler yarıştı, sahipleri kazandı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Hava Kuşu Yarışması\'nda, Şahin Yılmaz\'ın \'Sevdam\' isimli güvercini birinci seçilerek, sahibine 15 bin TL kazandırdı.

Erzurum\'da düzenlenen \'Hava Kuşu Yarışması\'nda 300 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını değerlendirdi. Yarışmada, Şahin Yılmaz\'ın \'Sevdam\' adlı güvercini birinci olurken, Hayati Yıldız\'ın \'Gökyüzü\' adlı güvercini ikinci, Ülfettin Uçan\'ın \'Balım\' adlı güvercin üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen verdi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Köşk Düğün Salonu\'nda düzenlenen ödül törenine Başkan Mehmet Sekmen ile çok sayıda güvercin sever katıldı. Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirterek şöyle dedi:

\"Yaklaşık 6 ay süren yarışmada güvercinlerin en güzel kalkış yapan, havada takla atamaları, süzülmeleri ve en güzel iniş yapmaları değerlendirildi. Birinciye kupaları ile birlikte 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye de 7 bin 500 lira para ödülü verdik. Amacımız; güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Türkiye\'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Tanju Çolak gibi birçok ünlü bizim gibi güvercin besliyor. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen yaklaşık 3 bin kişi var. Bir kuşun kupa alması, o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da kimliğine yazılıyor. Erzurum\'da bugün 20 bine yakın güvercin bulunuyor. Öyle kuşlar var ki fiyatı 15 bin lirayı buluyor.\"

SEVDAM\'IN SAHİBİ: ÇOCUKLARIMDAN FARKI YOK

Yarışmanın birincisi \'Sevdam\'ın sahibi Şahin Yılmaz, \"Çocukluktan itibaren güvercin besliyorum. Her aşkam eve gitmeden önce kümese gider kuşlarla ilgilenirim. Çocuklarım benim için neyse güvercinlerim de öyle. Bu anlatılmaz bir duygu. Bu yıl üçüncüsü yapılan yarışmada birinci gelmem muhteşem bir olay. Kazandığım para ödülünün büyük bir bölümü yine kuşlarıma harcayacağım\" dedi. Başkan Mehmet Sekmen de, \"Önümüzdeki yıl bunu bir karnaval havasında yapacağız\" diye konuştu.Törenin sonunda güvercin sevenler pasta kesip, müzik eşliğinde oynadı.

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