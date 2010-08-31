Takla atan tankerden sağ kurtuldu

T24- Ağrı'da, mazot yüklü tanker ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp taklalar attı. Hurdaya dönen tankerin sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası tankerdeki yaklaşık 6 ton mazot yola döküldü.





Kaza dün saat 17.30 sıralarında Ağrı'nın Patnos ile Van'ın Erçiş İlçesi karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.





Batman'dan Erciş'e mazot taşıyan 47 yaşındaki Bulut Kaya yönetimindeki tankerin sağ ön lastiği patladı. Sürücü Kaya'nın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tanker savrulup yoldan çıktı. 4 takla atan tankerin yakıt taşıdığı depo yerinden koptu.





Yaşadığı kısa süreli şokun ardından sürücü Bulut Kaya, kendi imkanlarıyla, hurdaya dönen aracın içinden çıktı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan Kaya, yolun kenarında bir battaniyeye sarılarak yardım gelmesini bekledi.



Kaza sonrası tankerin içinde bulunan 6 ton mazot, karayolu ile yolun kenarına döküldü. Mazotun alev almaması ise başka bir faciayı önledi. Kaza yerinden geçenler yola dökülen mazot nedeniyle buradan yavaşlayarak geçti.



