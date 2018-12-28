Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil takla atıp, ters döndü. Sürücü Halil A., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Gemlik ilçesi Dürdane mevkisinde meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 16 HP 219 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç takla atmaya başladı. Metrelerce sürüklenen ve ters dönen otomobilden sürücü Halil A. burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü çekici bulmaya giderken, bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen otomobilde ve etrafında yaralı aradı. Kimseyi bulamayan ekipler döndü. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, araç sürücüsü Halil A.\'nın çekici aramaya gittiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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