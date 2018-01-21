Takla atan otomobildeki 'evlatlık' çocuk öldü

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde, Ahmet Açar\'ın kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Açar ile Gülten ve Salih Osman Kosvalı çiftinin \'koruyucu aile\' olarak aldığı 2 çocuktan 6 yaşındaki Ege Özdemir hayatını kaybetti.

Şarköy\'de oturan Ahmet Açar (46) yönetimindeki 59 DK 367 plakalı otomobil, ilçe çıkışında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü Açar, araçta bulunan Gülten (59) ve Salih Osman Kosvalı (61) çiftinin \'koruyucu aile\' olarak aldığı 6 yaşındaki Ege Özdemir ile 10 yaşındaki Mert Derin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy ve Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Malkara Devlet Hastanesi\'ndeki yaralılardan Ege Özdemir doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kosvalı çiftinin Mert Derin ve kazada hayatını kaybeden Ege Özdemir’i çocuk yuvasından koruyucu aile olarak evlatlık aldıkları öğrenildi.

Şarköy Cumhuriyet İlkokulu\'nda birinci sınıf öğrencisi Ege Özdemir\'in cenazesi, işlemlerinin ardından gerçek anne ve babasının yaşadığı Çorlu ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ege\'nin ölümü, okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini de hüzne boğdu. Şarköy Savcılığı ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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