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Takla atan otomobildeki anne ile bebeği öldü, 5 kişi yaralandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu Mine Kılıç (29) ile 10 aylık bebeği Yusuf Kılıç hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

20 Ekim 2018 00:50

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu Mine Kılıç (29) ile 10 aylık bebeği Yusuf Kılıç hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu\'nda meydana geldi. Fatih Kılış yönetimindeki 23 EU 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Fatih Kılıç ile birlikte otomobilde bulunan Cuma Kılıç, Mine Kılıç, Yusuf Kılıç, Kevser Kılıç, Yonca Kılıç ve Ali Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kahramanmaraş\'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mine Kılıç ile bebeği Yusuf Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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