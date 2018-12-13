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Takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

13 Aralık 2018 15:11

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2\'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi\'nde meydana geldi. Edirne yönüne giden Hasan Kurt (58) yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra taklalar atarak 300 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Kurt, eşi Ergül Kurt (55), kızları Sümeyye Kurt (26) ile Gülsüm Karayiğit ve çocukları Zehra (4) ve Yusuf Karayiğit (2) yaralandı. Yaralıların yardımına çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sümeyye Kurt ile Gülsüm Karayiği\'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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