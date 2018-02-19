Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Salavatlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Aydın\'dan Denizli yönüne giden Cengiz Kapan (47) yönetimindeki 20 Y 7868 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Kazada sürücü Kapan ile otomobilde bulunan Yusuf Demircan (58) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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