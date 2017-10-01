T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'IN Didim İlçesi'nde, takla atan otomobilde bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 01:31

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Didim İlçesi\'nde, takla atan otomobilde bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hisar Mahallesi\'ndeki Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Fatma Şenyer (22) yönetimindeki 35 KCD 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinlik alana devrildi. Kazada, sürücü Şenyer ile Rusya uyruklu Valeriya Pahenichnaya (15), Eylem Turgut (21), Meliha Başaran (28), Doruk Birdal (7) ve Dilayda Turan (21) yaralandı. Yaralılar, olya yerine sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Eylem Turgut, ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKDİDİM Aydın DHAAYDIN DidimKazaHisar Mahallesi Atatürk BulvarıFatmaKCDSavrulanKazadaRusyaValeriya PahenichnayaEylem TurgutMeliha BaşaranBirdalDilayda TuranYaralılarDevlet HastanesiDurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24