Takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Didim İlçesi\'nde, takla atan otomobilde bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hisar Mahallesi\'ndeki Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Fatma Şenyer (22) yönetimindeki 35 KCD 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinlik alana devrildi. Kazada, sürücü Şenyer ile Rusya uyruklu Valeriya Pahenichnaya (15), Eylem Turgut (21), Meliha Başaran (28), Doruk Birdal (7) ve Dilayda Turan (21) yaralandı. Yaralılar, olya yerine sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Eylem Turgut, ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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