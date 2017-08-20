Takla atan otomobil yandı; 1 ölü, 5 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, yanması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki Ahmet Karagöz öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25\'nci kilometresindeki Çarıklar Mevkii\'nde meydana geldi. Çumra İlçesi\'nden il merkezine gelen Ramazan Karagöz, yönetimindeki 42 SN 526 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç takla atıp, şarampole düştü. LPG\'li otomobil daha sonra yanmaya başladı. Kazada sürücü Karagöz ile araçta bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ahmet Karagöz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisine ve soruşturmaya devam ediliyor.

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