Takla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL\'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Karlıova yolu üzerindeki Bozguncuk köyü mevkisinde meydana geldi. Hacı Uçan\'ın kullandığı 01 V 1980 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, sürücü Uçan ile otomobildeki 4 kişi yaralanırken, İsa Uçan ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen 5 yaralı, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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