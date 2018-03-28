T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan otomobil gübre yığınına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak gübre yığınının içerisine düştü

28 Mart 2018 16:29

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak gübre yığınının içerisine düştü. Kazada otomobilde bulunan nakliyeci Ertan Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Hendek yönüne giden 20 FA 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. İçerisinde Ertan Yılmaz, İbrahim U. Ahmet T. ve Tuncay D.\'nin bulunduğu otomobil takla atarak, gübre yığınının içerisine düştü. Otomobilden çıkan 2 kişi, polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar İbrahim U., Ahmet T. ve Tuncay D.\'ye polis \'Araçta başka birisi var mıydı?\' diye sordu. Ertan Yılmaz\'ın kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri gübre yığınının içinde demir çubuklar yardımıyla Yılmaz\'ı aramaya başladı. Otomobilin altında elinin görülmesi üzerine gübre yığınından çıkarılan Ertan Yılmaz\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hendek\'te nakliyecilik yapan Ertan Yılmaz\'ın cesedi morga kaldırıldı. Yaralanan 3 kişi ise tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsünün kim olduğu konusunda çelişkili bilgiler verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERHENDEK Sakarya DHA SAKARYA HendekKazadaErtan YılmazKazaD100 Karayolu Hendek Kargalıhanbaba MahallesiHendekFAAhmetTuncayOtomobildenOlayAcilOtomobildeYaralılarBununYılmazOtomobilinYaralananPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24