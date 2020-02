Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da sürücüsünün kontrolün çıkan otomobil, takla atarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada, ağaç devrilirken, sürücü C. Ş. (37) yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Ankara\'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Söğütözü Mahallesi\'ne bağlı Dumlupınar Bulvarı\'nda seyir halinde olan C. Ş. (37) yönetimindeki 06 KB 4338 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi yol ayrımında kontrolden çıkıp, takla attı. Takla atarak kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, sürücü C. Ş. yaralandı. Hurda yığınına dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ş.\'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı C.Ş.\'ye müdahalede bulundu. Kaza haberini alan C.Ş.\'nin yakınları olay yerine akın etti. Otomobil sürücüsü C.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ufuk Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



