Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, taklalar atarak, ağaca çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazada üniversite öğrencisi Şeyma Bekar (22) hayatını kaybederken, 2\'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zonguldak- Ankara yolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Zonguldak\'tan Bartın yönüne giden Aydoğan B. (31) yönetimindeki plakası belirlenemeyen cip, Karaman beldesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Taklalar atan araç, ağaca çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen cipteki Şeyma Bekar (22), Havva (30) ve Aydoğan B. (31) çifti ile çocukları Minanur (4) ve Nisanur B. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Aracın sol arka koltuğunda oturan ve ağır yaralanan Şeyma Bekar, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ve jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

YAKINLARIYLA EĞLENMEYE GİDİYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Şeyma Bekar’ın, Pamukkale Üniversitesi\'nin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü\'nde okuduğu, yaz tatili için kente geldiği belirtildi. Bekar’ın, yakınlarıyla tatilinin son günlerinde eğlenmek için Bartın\'a gitmek üzere Zonguldak\'tan hareket ettiği öğrenildi. Şeyma Bekar\'ın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde toprağa verileceği belirtildi.



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