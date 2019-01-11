Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobil, su tahliye kanalına düşüp, ters döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan İzmir yönüne giden Volkan Kılınçcı, 55 AGT 41 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Art arda takla atan otomobil, su tahliye kanalına düşüp, ters döndü. Sürücü Kılınçcı, kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, yoldan tesadüfen geçen çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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