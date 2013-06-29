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Yaşam

Takla atan araç metrobüs yoluna uçtu

Küçükçekmece'de bariyere çarparak takta atan otomobil metrobüs yoluna uçtu

29 Haziran 2013 20:03


İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bariyere çarparak takta atan bir otomobil, metrobüs yoluna uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

Avcılar’dan Bakırköy yönüne doğru seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, Sefaköy’de O-1 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çelik bariyerlere çarpan otomobil takla atarak metrobüs yoluna uçtu.

Kaza sırasında metrobüsün geçmemesi, olası faciayı önledi. Otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde tek yönden yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilin vinç yardımıyla kaldırıldı.

 

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