Takla atan araç iki köprü arasında asılı kaldı

Amasya'da, düğüne giden aileyi taşıyan araç, takla atarak şans eseri iki köprü arasında asılı kaldı. Araçtaki 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Ağrı'ya düğüne giden İrfan Karakaş idaresindeki araç, Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyü mevkisindeki köprüde devrildi. Takla atan araç iki köprü arasında metrelerce yükseklikte asılı kaldı. Aşağı düşmekten şans eseri kurtulan araçta, sürücü ile Semih (23), Nedime, Nehir (7), Muhammet Yasin (4) ve 5 aylık Muhammet Yusuf Karakaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Semih Karakaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.