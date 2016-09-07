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Yaşam

Takla atan araç iki köprü arasında asılı kaldı

Kazada 6 kişi yaralandı

07 Eylül 2016 13:39

Amasya'da, düğüne giden aileyi taşıyan araç, takla atarak şans eseri iki köprü arasında asılı kaldı. Araçtaki 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Ağrı'ya düğüne giden İrfan Karakaş idaresindeki araç, Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyü mevkisindeki köprüde devrildi. Takla atan araç iki köprü arasında metrelerce yükseklikte asılı kaldı. Aşağı düşmekten şans eseri kurtulan araçta, sürücü ile Semih (23), Nedime, Nehir (7), Muhammet Yasin (4) ve 5 aylık Muhammet Yusuf Karakaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Semih Karakaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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takla atan araçiki köprü arasında asılı kaldı6 kişi yaralandıAmasya

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