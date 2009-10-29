Takkeli Âşık Veysel yerine fötrlü Veysel

Halk ozanı Âşık Veysel’in memleketi Şarkışla’ya dikilen takkeli heykeliyle ilgili süren tartışma, Kültür Bakanlığı’nın girişimiyle sona erdi.



Kültür Bakanlığı, Meclis gündemine de taşınan takkeli heykel yerine, yeni yaptırdığı fötr şapkalı bronz Âşık Veysel heykelini Şarkışla’ya gönderdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, DSP İstanbul milletvekili Hüseyin Mert’in konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, yeni heykelin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırıldığını açıkladı. Günay, “Heykel 29 Eylül 2009 tarihinde Şarkışla’ya gönderilmiş olup üzerine konulacağı kaide tamamlandığında Âşık Veysel heykeli parka monte edilecektir” dedi.