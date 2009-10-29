T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Takkeli Âşık Veysel yerine fötrlü Veysel

Âşık Veysel’in Şarkışla’ya dikilen takkeli heykeliyle ilgili süren tartışma, Kültür Bakanlığı’nın girişimiyle sona erdi.

29 Ekim 2009 02:00

Halk ozanı Âşık Veysel’in memleketi Şarkışla’ya dikilen takkeli heykeliyle ilgili süren tartışma, Kültür Bakanlığı’nın girişimiyle sona erdi.

Kültür Bakanlığı, Meclis gündemine de taşınan takkeli heykel yerine, yeni yaptırdığı fötr şapkalı bronz Âşık Veysel heykelini Şarkışla’ya gönderdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, DSP İstanbul milletvekili Hüseyin Mert’in konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, yeni heykelin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırıldığını açıkladı. Günay, “Heykel 29 Eylül 2009 tarihinde Şarkışla’ya gönderilmiş olup üzerine konulacağı kaide tamamlandığında Âşık Veysel heykeli parka monte edilecektir” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24