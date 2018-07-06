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Ekonomi

Takipteki alacaklar bir haftada 3.7 milyar lira arttı

Brüt takipteki alacaklar 72.5 milyar liraya yükseldi

06 Temmuz 2018 13:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) açıkladığı veriye göre, Türkiye bankacılık sektöründe brüt takipteki alacaklar, 29 Haziran haftasında 15 yılın en büyük sıçramasını gerçekleştirdi, bir haftada 3.7 milyar lira arttı.

BDDK'nın haftalık bültenine göre, bankacılık sektöründe brüt takipteki alacaklar, 29 Haziran ile biten haftada 3.7 milyar lira yükselerek 15 yılın en büyük sıçramasını gerçekleştirdi. 

Brüt takipteki alacaklar da 72.5 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacak oranı ise 2017 yılının Ekim ayından bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzzerine çıktı.  

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