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'Takipsizlik kararı insani söylem ve eylemleri arttırmalı'

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven hakkında açılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından, insani söylem ve eylemlerin arttırılması istendi

23 Kasım 2012 17:41

 

Emniyet Müdürü Recep Güven'e destek olmak için imza kampanyası başlatan sessiz kalmamak gerek imza insiyatifi yazılı bir açıklama yaptı. İnsiyatif sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
 
Diyarbakır Emniyet müdürü Recep Güven hakkında  başlatılan soruşturma  takipsizlikle sonuçlanmıştır.
 
Bilindiği üzere Güven'in yaptığı konuşma sonrası  www.sessizkalmamakgerek.com sitesinde bir imza kampanyası başlatmış, bu insani yaklaşımı desteklemiştik. İmza kampanyamıza her kesimden destek imzaları gelmişti. Hakkında farklı açıklamalar yapılmasına   ve soruşturma açılmasına   karşın  bu sözlerin,  insan hakları açısından olumlu gelişmelere yol açacağını belirtmiş ve kamu bürokrasisinin topluma yaklaşımının  ahlaki zemini olması gerektiğini ifade etmiştik..
 
Hak gaspından ortaya çıkan bir sorunda mekanik, soğuk  tavırlar ve öğretilmiş ideolojik argümanların dışına çıkılamıyorsa çözüm mümkün olmayacaktır. Kamu bürokratının sistemi sorgulayan ve eleştiren açıklamaları hem güvenlik politikalarında hem de eşit vatandaşlık sağlamayı hedef edinmiş insan hakları hukukunda rehberlik teşkil etmelidir. Düşünce özgürlüğünün her kademedeki kişi için geçerli olması, devletin daha adil yönetilmesini ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlar. İnsan esaslı söylemlerin suç olmadığı yargı tarafınca kararlaştırılmışsa bunun  kamu bürokratlarının eylemlerine de  daha etkin  yansımasını istiyoruz.

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