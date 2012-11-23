'Takipsizlik kararı insani söylem ve eylemleri arttırmalı'

Emniyet Müdürü Recep Güven'e destek olmak için imza kampanyası başlatan sessiz kalmamak gerek imza insiyatifi yazılı bir açıklama yaptı. İnsiyatif sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

Diyarbakır Emniyet müdürü Recep Güven hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştır.

Bilindiği üzere Güven'in yaptığı konuşma sonrası www.sessizkalmamakgerek.com sitesinde bir imza kampanyası başlatmış, bu insani yaklaşımı desteklemiştik. İmza kampanyamıza her kesimden destek imzaları gelmişti. Hakkında farklı açıklamalar yapılmasına ve soruşturma açılmasına karşın bu sözlerin, insan hakları açısından olumlu gelişmelere yol açacağını belirtmiş ve kamu bürokrasisinin topluma yaklaşımının ahlaki zemini olması gerektiğini ifade etmiştik..

Hak gaspından ortaya çıkan bir sorunda mekanik, soğuk tavırlar ve öğretilmiş ideolojik argümanların dışına çıkılamıyorsa çözüm mümkün olmayacaktır. Kamu bürokratının sistemi sorgulayan ve eleştiren açıklamaları hem güvenlik politikalarında hem de eşit vatandaşlık sağlamayı hedef edinmiş insan hakları hukukunda rehberlik teşkil etmelidir. Düşünce özgürlüğünün her kademedeki kişi için geçerli olması, devletin daha adil yönetilmesini ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlar. İnsan esaslı söylemlerin suç olmadığı yargı tarafınca kararlaştırılmışsa bunun kamu bürokratlarının eylemlerine de daha etkin yansımasını istiyoruz.