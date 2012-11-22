Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne takipsizlik kararı

Katıldığı bir toplantıda "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz. Eline silah almış çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir teröristi de enterne edemiyorsanız devlet değilsiniz" diyen Recep Güven hakkında soruşturma açılmıştı. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven hakkında takipszilik kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Emniyet Müdürü Recep Güven'in medyada yayımlanan ''Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz'' ifadeleri üzerine başlattığı soruşturma tamamlandı.

Savcılık, ''Suçu ve suçluyu övme'' ve ''Hakaret'' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Güvenile ilgili verilen takipsizlik kararında, ''Yapılan konuşmada, suça konu maddi unsurların oluşmadığı'' gerekçesine yer verdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Güven, 7 Ekim'de basın mensuplarının katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmadaki ''Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz'' sözleri üzerine bazı vatandaşlarca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyuruları üzerine farklı illerde oluşturulan dosyalar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Savcılık bunun üzerine bir süre önce basın temsilciliklerinden Güven'in ifadeleriyle ilgili bilgi, belge ve konuşma görüntülerini istemişti.