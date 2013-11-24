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Yaşam

Takipçi sayısı 2 bini aşan 'CHP kedisi' Şero: Partinin 2 numarası benim

CHP Genel Merkezi'nde bulunan 'Şerafettin' adlı kedinin adına açılan ve kim tarafından yönetildiği bilinmeyen Twitter hesabının takipçi sayısı şimdiden 2 bini aştı

24 Kasım 2013 10:39

Ankara  Söğütözü’ndeki Parti Genel Merkezi’nde bulunan ve ‘CHP’nin kedisi’ olarak adlandırılan Şero adına açılan Twitter hesabı, 2 binden fazla takipçiye ulaştı.

Parti görevlilerinin ‘Kötü kedi Şerafettin’ tiplemesinden esinlenerek koydukları ‘Şero’ adına kısa süre önce açılan ve kim tarafından yönetildiği bilinmeyen @serochp hesabı, yoğun ilgi gördü. Profilinde, “CHP Genel Merkezi’nde çalışıyor. KK’yı gözler. Kum delisi. Gergin. Bildiğin sosyal demokrat kedi” yazan Şero’nun paylaşımları ise okuyanları güldürüyor. Zaman zaman ilginç kedi fotoğrafları da paylaşan Şero, bazen de attığı tweet’lerle güncel siyasi tartışmalara göndermeler yapıyor. Şero’nun ilginç tweet’lerinden bazıları şöyle:

Arkadaşlar 2 bininci takipçimi istediği yerden belediye meclis üyesi adayı yapıyoruz. Kesin bilgi.

Bir gün içinde genel merkezden aldığı 8 mesajı bize getiren üyelerimize 2 kırlangıç bayrak + 2 Atatürk rozeti hediye. Son gün 4 Ekim. Marx yaşasaydı Kapital’in dördüncü cildini partimize ayırırdı.

Toplumsal muhalefetten bir şey anlayan bizimkilere de anlatsın. OECD’yi Sosyalist Enternasyonal’e şikayet edicez.

Partinin 2 numarası benim.

 

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