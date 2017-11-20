Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 25 bin lirayı çaldılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, 3 kişi bankadan çıkışından itibaren takip ettikleri kişinin park ettiği otomobilinin camını kırarak, koltukta duran poşetteki 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen perşembe günü Beylerbeyi mahallesinde meydana geldi. Alçı malzemeleri satışı yapan İbrahim Yolcu, bankadaki hesabından 25 bin lira çekti. Bankadan çektiği parayı otomobilinin ön koltuğuna koyan Yolcu, daha sonra yeniden işyerine gitti. Bu sırada Yolcu’yu bankadan itibaren takip eden kişiler, park edilen otomobilin camını kırarak koltuk üzerindeki poşette bulunan 25 bin lirayı çalıp kaçtı.

Dışarı çıktığında otomobilinin camının kırık ve paranın yerinde olmadığını gören Yolcu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, Yolcu\'nun ifadesine başvurup, çevrede araştırma yaptı. İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın ardından polis, kaçan 3 şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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