Takip edilen teröristler ateş açtı: 2 polis yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı Mevkiinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri esnada çatışma çıkmış; çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopter ile ilimize intikali sağlanmış olup, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"