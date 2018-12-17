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Takip edilen teröristler ateş açtı: 2 polis yaralı

HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı

17 Aralık 2018 21:35

HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK\'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.
Olay, öğleden sonra Hani\'nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.

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