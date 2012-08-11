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Takımlarını tribünden destekleyecekler

Yakışıklı isimlerin hayranları biletlerinin hangi tribünden olduğunu araştırıyor

11 Ağustos 2012 20:15

Genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy yeni sezonda, Galatasaray’ın 2012-2013 sezonu maçlarını tribünde izlemek için Türk Telekom Arena Stadı’ndan sezonluk kombine bilet satın aldı.

Fanatik Galatasaraylı olan genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Arena’dan kombine bilet aldı. Üç yakışıklının hayranı genç kızların onlara yakın olabilmek için kombinelerinin stadın hangi bölümünden olduğunu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

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