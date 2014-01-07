Takım kampa gitti, futbolcusu İsrailli olduğu için evde kaldı

Hollanda Futbol Süper Ligi (Eredivisie) takımlarından Vitesse'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacağı devre arası hazırlık kampı, siyasi tartışma yarattı. Takımın İsrailli futbolcusu Dan Mori'ye ülkeye giriş izni verilmemesine rağmen Vitesse'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi, tepki uyandırdı. Vitesse klubü ise, futbolcularının ülkeye giremeyeceğini kendilerine son anda bildirildiğini ve bu nedenle kamptan vazgeçemediklerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda'nın Arnhem kentinin takımı olan Vitesse, lige verilen arayı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kampla değerlendirme kararı aldı. Pazar akşamı hazırlık kampı için yola çıkan futbol takımına, hareketi öncesinde İsrailli oyuncusu Mori'yi "getirmemesi" uyarısı yapıldı. Gerekçe olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i tanımaması gösterildi.

Vitesse kulubü, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Mori'yi Hollanda'da bırakarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Vitesse klubünün bu kararı, Hollanda kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Pieter Omtzigt'e göre Vitesse'nin, İsrailli oyuncusu olmadan Abu Dabi'ye gitmesi, "omurgasızlık."

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders da, Vitesse'nin "korkakça" davrandığını savunuyor. Wilders, kampı iptal etmeyen Vitesse'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Yahudilik karşıtı görüşlerini onaylamış olduğunu" savunuyor.



'Vitesse, gitmemeliydi'



Hollanda'daki İsrail Bilgi ve Belge Merkezi (CIDI) Müdürü Esther Voet da, "Vitesse, İsrailli oyuncusu olmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmemeliydi" diyor. Voet, Arnhem ekibinin, Dan Maori'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmesine izin verilmemesiyle ilgili gelişmeleri FIFA'ya iletmesi gerektiğini de belirtiyor.

Esther Voet, İsrailli sporcuların benzer durumları sıkça yaşadığını belirtiyor ve Katar'ın 2022 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını anımsatıyor. Benzer sorunların bu organizasyonda da yaşanabileceğini kaydeden Voet, "Neler olacağını merak ediyorum" diyor.

Hollanda Futbol Federasyonu ise, gelişmeleri "siyasi bir sorun" olarak değerlendiriyor. Federasyon sözcüsü, "Bu bizim dışımızda bir konu. Her kulüp, kamp yerini seçmekte özgür. Bu yaşananlardan, Vitesse klubünün de hoşnut olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Hollanda basını da, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na vurgu yaparak, benzer sorunların orada da yaşanmaması için çözüm bulunması gerektiğine işaret ediliyor.

Vitesse Kulübü sözcüsü Esther Bal ise, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrailli oyuncuyu "istemediği" bilgisinin, kendilerine son dakikada iletildiğini belirtti. Sözcüye göre, önceden bu durum bilinse Vitesse, Abu Dabi'ye gitmeyecekti. Gelişmeleri "can sıkıcı" olarak değerlendiren Esther Bal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kararının iletilmesi üzerine, İsrailli savunma oyuncusunun, "Önemli değil" dediğini aktarıyor. Bal, "sporun dinsel ve siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine" vurgu yapıyor.

Hollanda ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri kampında, Almanya'nın Wolsburg ve Hamburg takımlarıyla hazırlık maçlarını oynayacak.



Elçiliklerden açıklama



Bu arada, İsrail'in Lahey Büyükelçiliği akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrailli futbolcu Dan Mori'nin "milliyeti" gereği Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmemesi nedeniyle Vitesse kulübü kınandı. Açıklamada, Vitesse kulübünün "ayrımcılık karşıtlığı, etik ve sportmenlik" gibi uluslararsı sporun temel ilkelerine aykırı davrandığı savunuldu. Büyükelçilik açıklamasında "ayrımcılığın üzücü olduğu" vurgulanarak, sporun "kesinlikle siyasetin üzerinde" olması gerektiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Lahey Büyükelçiliği ise, İsrail vatandaşlarının ülkelerine girişine izin vermediğini doğruladı.