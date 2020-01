Takım elbiseli Totti taraftarları duygulandırdı: Çocuklar, bu sadece bir şakaydı deyip oyuna girmeni bekledik 

Esma Çakır / Roma,(DHA) - FUTBOLCULUK kariyerinin tamamını; 25 sezonu da AS Roma formasıyla geçirdikten sonra Mayıs ayında jübiesini yapan Francesco Totti\'nin, ilk kez kulüpte yönetici konumunda maçı tribünlerden izlemesi, taraftarları duygulandırdı.

Cengiz Ünder\'in de yedek kulübesinde yer aldığı AS Roma, pazar günü deplasmanda karşılaştığı Atalanta\'yı 1-0 mağlup ederek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Ancak sarı-kırmızılı taraftarların gündemi, elde edilen bu başarı değil, Roma kulübü ve şehri ile özdeşleşmiş, \"yaşayan efsane\" kaptanları Francesco Totti\'nin, ilk kez \"10\" numaralı forma yerine, takım elbise ve kravatla karşılarına çıkmış olmasıydı.

Totti, bu duruma taraftarlar kadar kendisinin de zor alışacağını, karşılaşmanın ardından Facebook\'taki paylaşımıyla şöyle ifade etti: \"Tribünden maçı seyretmek gerçekten çok zordu! İlk maçtaki bu skor için tebrikler, çocuklar. Mücadeleci ve güçlü duygularla dolu bir yıl olacak. Haydi Roma.\"

\"TRİBÜNDE, KAFESTEKİ BİR ASLANA BENZİYORSUN\"

Kulübün sosyal medya hesaplarından takım elbiseli görsellerinin paylaşılması ve Bergamo\'daki stadyumdan, diğer yöneticilerle yan yana oturduğu görüntülerinin ekranlara yansıması üzerine Totti için sosyal medyada yazılan bazı mesajlar şöyle oldu: \"Seni her şeyden çok özlüyoruz, Kaptan. Ceket ve kravatlı Totti\'ye bakamıyorum. Seni o halde görmek beni çok sarstı. Sahadaki yokluğuna alışabileceğimizi sanmıyorum.\"

\"Yerinden kalkıp, \'Çocuklar, bu sadece bir şakaydı; şimdi üzerimi, değiştirip oyuna giriyorum\' demeni bekledik. Sensizliğe hiç alışamayacağız.\"

\"Ah Francesco! Biliyor musun neyi hayal ettim? Tribündeki yerinden kalkıp, altında 10 numaralı formanınn bulunduğu takım elbiseni çıkartıp sahaya ineceğini...\"

\"Ceket ve kravatlı olan, sen olamazsın... Bakışların, oynadığın zamanki bakışların değil, tribünde âdeta kafesteki bir aslana benziyorsun. Seni çok özledik, Kaptan\"

\"Hala Totti\'nin ceket ve kravatı çıkartıp, kramponlarını ve formasını giyip sahaya inmesini bekliyorum.\"

\"Totti\'yi ceket ve kravatla görmek ne kadar üzücü. Lütfen ona topunu ve gülümsemesini geri verin.\"

\"Kesinlikle takım elbisesinin altında tekmelikleri vardır.\"

YÖNETİCİ POZİSYONU HENÜZ BELLİ DEĞİL

40 yaşındaki Totti, Mayıs ayındaki son maçında duygulu bir veda konuşması yaparak, hem kendisi ağlamış, hem de taraftarı, yöneticileri ve kulüp çalışanlarını ağlatmıştı.

Totti, daha önce de belirtildiği üzere, bu sezon kulüpte yönetici olarak görev alacak. Ancak rolünün ne olacağına ilişkin kulüpten henüz bir açıklama yapılmış değil.

AS Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, \"Totti\'nin benimle omuz omuza bir pozisyonda çalışmasını isterim\" demişti.

(FOTOĞRAFLI)